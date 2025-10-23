SinyallerBölümler
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Falak Sky Trades

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live04
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
21.44 USD
En kötü işlem:
-6.73 USD
Brüt kâr:
48.86 USD (3 667 pips)
Brüt zarar:
-6.73 USD (666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (24.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.47 USD (5)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.26
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
7.26
Beklenen getiri:
5.27 USD
Ortalama kâr:
6.98 USD
Ortalama zarar:
-6.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.73 USD (1)
Aylık büyüme:
6.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.73 USD (0.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 2
EURAUD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 24
AUDUSD 12
EURAUD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 776
AUDUSD 1.2K
EURAUD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.44 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
ICMarkets-Live15
0.18 × 11
ICMarkets-Live03
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 134
ICMarketsSC-Live03
0.40 × 5
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.50 × 406
Tickmill-Live05
0.60 × 193
ICMarkets-Live12
0.63 × 138
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live04
0.71 × 17
Tickmill-Live08
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
Tickmill-Live10
0.76 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
Forex Swing Trades
İnceleme yok
2025.10.23 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.