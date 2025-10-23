- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
21.44 USD
En kötü işlem:
-6.73 USD
Brüt kâr:
48.86 USD (3 667 pips)
Brüt zarar:
-6.73 USD (666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (24.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.47 USD (5)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.26
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
8 (100.00%)
Kâr faktörü:
7.26
Beklenen getiri:
5.27 USD
Ortalama kâr:
6.98 USD
Ortalama zarar:
-6.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.73 USD (1)
Aylık büyüme:
6.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.73 USD (0.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|776
|AUDUSD
|1.2K
|EURAUD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live15
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live03
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 134
|
ICMarketsSC-Live03
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 406
|
Tickmill-Live05
|0.60 × 193
|
ICMarkets-Live12
|0.63 × 138
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.71 × 17
|
Tickmill-Live08
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
