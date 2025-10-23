SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dion Management
Deymidion Oliveira

Dion Management

Deymidion Oliveira
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
159 (43.20%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (56.79%)
En iyi işlem:
20.00 USD
En kötü işlem:
-16.00 USD
Brüt kâr:
603.55 USD (329 186 pips)
Brüt zarar:
-545.35 USD (280 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (31.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
141 (38.32%)
Satış işlemleri:
227 (61.68%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-52.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.28 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.76 USD
Maksimum:
91.49 USD (83.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 191
EURUSD+ 61
XAUUSD+ 56
DJ30 20
GBPUSD+ 12
USDJPY+ 9
GBPJPY+ 7
SP500 6
GBPAUD+ 1
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 1
EURJPY+ 1
FixedVol60 1
FixedVol20 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 29
EURUSD+ -2
XAUUSD+ 22
DJ30 17
GBPUSD+ -9
USDJPY+ 0
GBPJPY+ 12
SP500 -8
GBPAUD+ 6
EURAUD+ -5
AUDCAD+ 0
EURJPY+ -3
FixedVol60 0
FixedVol20 -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 34K
EURUSD+ 1.2K
XAUUSD+ 2.9K
DJ30 25K
GBPUSD+ -119
USDJPY+ -33
GBPJPY+ 1.4K
SP500 -4.2K
GBPAUD+ 965
EURAUD+ -336
AUDCAD+ -10
EURJPY+ -185
FixedVol60 879
FixedVol20 -12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.00 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +31.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol