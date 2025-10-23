- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
159 (43.20%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (56.79%)
En iyi işlem:
20.00 USD
En kötü işlem:
-16.00 USD
Brüt kâr:
603.55 USD (329 186 pips)
Brüt zarar:
-545.35 USD (280 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (31.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
141 (38.32%)
Satış işlemleri:
227 (61.68%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-2.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-52.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.28 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.76 USD
Maksimum:
91.49 USD (83.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|191
|EURUSD+
|61
|XAUUSD+
|56
|DJ30
|20
|GBPUSD+
|12
|USDJPY+
|9
|GBPJPY+
|7
|SP500
|6
|GBPAUD+
|1
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|1
|EURJPY+
|1
|FixedVol60
|1
|FixedVol20
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|29
|EURUSD+
|-2
|XAUUSD+
|22
|DJ30
|17
|GBPUSD+
|-9
|USDJPY+
|0
|GBPJPY+
|12
|SP500
|-8
|GBPAUD+
|6
|EURAUD+
|-5
|AUDCAD+
|0
|EURJPY+
|-3
|FixedVol60
|0
|FixedVol20
|-1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|34K
|EURUSD+
|1.2K
|XAUUSD+
|2.9K
|DJ30
|25K
|GBPUSD+
|-119
|USDJPY+
|-33
|GBPJPY+
|1.4K
|SP500
|-4.2K
|GBPAUD+
|965
|EURAUD+
|-336
|AUDCAD+
|-10
|EURJPY+
|-185
|FixedVol60
|879
|FixedVol20
|-12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.00 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +31.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok