Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Sarhan Sprint

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
OneRoyal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
189 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (23.48%)
En iyi işlem:
132.52 USD
En kötü işlem:
-563.04 USD
Brüt kâr:
2 432.47 USD (3 807 747 pips)
Brüt zarar:
-1 627.20 USD (1 136 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (172.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.40 USD (18)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
76 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
231 (93.52%)
Satış işlemleri:
16 (6.48%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
12.87 USD
Ortalama zarar:
-28.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-147.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-563.04 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
569.48 USD (34.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 177
BTCUSD 57
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 791
BTCUSD 459
GBPUSD -445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 2.7M
GBPUSD -312
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.52 USD
En kötü işlem: -563 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +172.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
2.00 × 1
TickmillUK-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real11
7.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
13.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.23 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 76 days
