- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
189 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (23.48%)
En iyi işlem:
132.52 USD
En kötü işlem:
-563.04 USD
Brüt kâr:
2 432.47 USD (3 807 747 pips)
Brüt zarar:
-1 627.20 USD (1 136 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (172.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.40 USD (18)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
76 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.41
Alış işlemleri:
231 (93.52%)
Satış işlemleri:
16 (6.48%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
12.87 USD
Ortalama zarar:
-28.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-147.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-563.04 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
569.48 USD (34.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|BTCUSD
|57
|GBPUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|791
|BTCUSD
|459
|GBPUSD
|-445
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|2.7M
|GBPUSD
|-312
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +132.52 USD
En kötü işlem: -563 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +172.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|7.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|13.00 × 2
İnceleme yok