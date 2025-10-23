- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
19 (70.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (29.63%)
En iyi işlem:
16.88 USD
En kötü işlem:
-10.29 USD
Brüt kâr:
63.55 USD (6 421 pips)
Brüt zarar:
-42.68 USD (4 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (50.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.51 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
17.49%
Maks. mevduat yükü:
51.42%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
11 (40.74%)
Satış işlemleri:
16 (59.26%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
3.34 USD
Ortalama zarar:
-5.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.20 USD (3)
Aylık büyüme:
20.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.28 USD
Maksimum:
35.54 USD (33.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.41% (35.50 USD)
Varlığa göre:
24.60% (17.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
一切都是新的开始
İnceleme yok
