İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
62 (89.85%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (10.14%)
En iyi işlem:
3.17 USD
En kötü işlem:
-4.10 USD
Brüt kâr:
42.13 USD (4 556 pips)
Brüt zarar:
-23.86 USD (2 339 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (19.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.22 USD (22)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
26.10%
Maks. mevduat yükü:
26.73%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
32 saniye
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
34 (49.28%)
Satış işlemleri:
35 (50.72%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.72 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.23 USD (11.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.57% (8.23 USD)
Varlığa göre:
4.02% (2.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.17 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
