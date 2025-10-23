- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
133.00 USD
En kötü işlem:
-267.50 USD
Brüt kâr:
736.45 USD (11 668 pips)
Brüt zarar:
-399.48 USD (3 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (600.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
600.45 USD (9)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
3.68%
Maks. mevduat yükü:
0.74%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
19.82 USD
Ortalama kâr:
66.95 USD
Ortalama zarar:
-66.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-93.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-267.50 USD (1)
Aylık büyüme:
43.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.00 USD
Maksimum:
298.50 USD (36.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.38% (298.50 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|461
|EURUSD
|-124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|-247
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +133.00 USD
En kötü işlem: -268 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +600.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 42 USD
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
17
64%
4%
1.84
19.82
USD
USD
36%
1:500