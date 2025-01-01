Sinyaller / Cryptonic 1
Ne yazık ki, Cryptonic 1 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor
Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.
Nino Guevara Ruwano kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 70%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 11
- İşlemler
- 62
- Kazanç
- 96%
- Kâr faktörü
- 3.69
- Maks. düşüş
- 48%
- Büyüme
- 6%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 31
- İşlemler
- 241
- Kazanç
- 87%
- Kâr faktörü
- 1.96
- Maks. düşüş
- 62%
Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:
- Büyüme
- 988%
- Aboneler
- 9
- Haftalar
- 46
- İşlemler
- 1569
- Kazanç
- 61%
- Kâr faktörü
- 1.51
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 2 241%
- Aboneler
- 28
- Haftalar
- 35
- İşlemler
- 743
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 2.13
- Maks. düşüş
- 52%
- Büyüme
- 765%
- Aboneler
- 9
- Haftalar
- 69
- İşlemler
- 3008
- Kazanç
- 81%
- Kâr faktörü
- 3.61
- Maks. düşüş
- 41%
- Büyüme
- 4 450%
- Aboneler
- 2
- Haftalar
- 236
- İşlemler
- 7833
- Kazanç
- 76%
- Kâr faktörü
- 1.54
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 542%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 31
- İşlemler
- 518
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 1.79
- Maks. düşüş
- 41%
- Büyüme
- 493%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 93
- İşlemler
- 820
- Kazanç
- 73%
- Kâr faktörü
- 1.90
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 961%
- Aboneler
- 29
- Haftalar
- 101
- İşlemler
- 296
- Kazanç
- 56%
- Kâr faktörü
- 1.60
- Maks. düşüş
- 35%
- Büyüme
- 5 707%
- Aboneler
- 2
- Haftalar
- 323
- İşlemler
- 1967
- Kazanç
- 72%
- Kâr faktörü
- 1.92
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 737%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 520
- Kazanç
- 81%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 32%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.