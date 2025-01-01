SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Cryptonic 1 sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Nino Guevara Ruwano kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

Niguru GBP
Büyüme
12 692%
Aboneler
0
Haftalar
138
İşlemler
1156
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.58
Maks. düşüş
39%
Niguru Crypto V
Büyüme
70%
Aboneler
0
Haftalar
11
İşlemler
62
Kazanç
96%
Kâr faktörü
3.69
Maks. düşüş
48%
TGold
Büyüme
6%
Aboneler
0
Haftalar
31
İşlemler
241
Kazanç
87%
Kâr faktörü
1.96
Maks. düşüş
62%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

NeroSignal
Büyüme
988%
Aboneler
9
Haftalar
46
İşlemler
1569
Kazanç
61%
Kâr faktörü
1.51
Maks. düşüş
39%
Gold pro
Büyüme
2 241%
Aboneler
28
Haftalar
35
İşlemler
743
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.13
Maks. düşüş
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
765%
Aboneler
9
Haftalar
69
İşlemler
3008
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.61
Maks. düşüş
41%
ATong
Büyüme
4 450%
Aboneler
2
Haftalar
236
İşlemler
7833
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
EAGLHF
Büyüme
542%
Aboneler
11
Haftalar
31
İşlemler
518
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
41%
MultiWay ICM
Büyüme
493%
Aboneler
11
Haftalar
93
İşlemler
820
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.90
Maks. düşüş
28%
MCA100
Büyüme
961%
Aboneler
29
Haftalar
101
İşlemler
296
Kazanç
56%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
35%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 707%
Aboneler
2
Haftalar
323
İşlemler
1967
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
38%
EACC
Büyüme
737%
Aboneler
10
Haftalar
49
İşlemler
520
Kazanç
81%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
32%

