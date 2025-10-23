- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 410
Kârla kapanan işlemler:
931 (66.02%)
Zararla kapanan işlemler:
479 (33.97%)
En iyi işlem:
317.85 EUR
En kötü işlem:
-438.45 EUR
Brüt kâr:
7 712.89 EUR (259 928 pips)
Brüt zarar:
-7 525.22 EUR (211 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (67.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
583.99 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.93%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
971 (68.87%)
Satış işlemleri:
439 (31.13%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
8.28 EUR
Ortalama zarar:
-15.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-660.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-660.66 EUR (8)
Aylık büyüme:
22.80%
Yıllık tahmin:
276.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
940.87 EUR
Maksimum:
1 628.60 EUR (164.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.93% (1 630.63 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|190
|EURJPY
|174
|GBPNZD
|158
|CHFJPY
|136
|AUDJPY
|87
|USDCAD
|84
|EURCAD
|80
|AUDCAD
|76
|EURUSD
|59
|AUDCHF
|51
|CADJPY
|45
|NZDCAD
|42
|EURCHF
|38
|USDCHF
|31
|AUDUSD
|29
|AUDNZD
|25
|GBPCAD
|22
|NZDUSD
|22
|CADCHF
|16
|EURAUD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|8
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|GBPCHF
|3
|GBPAUD
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|272
|EURJPY
|-10
|GBPNZD
|376
|CHFJPY
|-16
|AUDJPY
|-82
|USDCAD
|36
|EURCAD
|-34
|AUDCAD
|257
|EURUSD
|-647
|AUDCHF
|246
|CADJPY
|117
|NZDCAD
|-130
|EURCHF
|-179
|USDCHF
|61
|AUDUSD
|-197
|AUDNZD
|65
|GBPCAD
|-155
|NZDUSD
|131
|CADCHF
|13
|EURAUD
|68
|GBPJPY
|61
|GBPUSD
|-174
|NZDJPY
|58
|NZDCHF
|33
|GBPCHF
|12
|GBPAUD
|29
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-5.2K
|EURJPY
|196
|GBPNZD
|29K
|CHFJPY
|5.8K
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|3.9K
|EURCAD
|3.8K
|AUDCAD
|6.5K
|EURUSD
|-7.1K
|AUDCHF
|4.2K
|CADJPY
|7.6K
|NZDCAD
|-3.4K
|EURCHF
|-1.1K
|USDCHF
|312
|AUDUSD
|-5.1K
|AUDNZD
|983
|GBPCAD
|-759
|NZDUSD
|2.9K
|CADCHF
|264
|EURAUD
|2.8K
|GBPJPY
|1.9K
|GBPUSD
|-1.8K
|NZDJPY
|1.6K
|NZDCHF
|605
|GBPCHF
|-99
|GBPAUD
|703
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +317.85 EUR
En kötü işlem: -438 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +67.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -660.66 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
SolidECN-Server
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
Axiory-Live
|0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 243
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 7328
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
|0.70 × 509
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
FusionMarkets-Live
|0.74 × 714
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5682
AI Breakout trend following system
min deposit 100 of any currency
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
94
98%
1 410
66%
100%
1.02
0.13
EUR
EUR
68%
1:500