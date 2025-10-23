SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Asian Dragon
Ruslan Nicolaev

Asian Dragon

Ruslan Nicolaev
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 32%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 410
Kârla kapanan işlemler:
931 (66.02%)
Zararla kapanan işlemler:
479 (33.97%)
En iyi işlem:
317.85 EUR
En kötü işlem:
-438.45 EUR
Brüt kâr:
7 712.89 EUR (259 928 pips)
Brüt zarar:
-7 525.22 EUR (211 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (67.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
583.99 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.93%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
971 (68.87%)
Satış işlemleri:
439 (31.13%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.13 EUR
Ortalama kâr:
8.28 EUR
Ortalama zarar:
-15.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-660.66 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-660.66 EUR (8)
Aylık büyüme:
22.80%
Yıllık tahmin:
276.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
940.87 EUR
Maksimum:
1 628.60 EUR (164.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.93% (1 630.63 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 190
EURJPY 174
GBPNZD 158
CHFJPY 136
AUDJPY 87
USDCAD 84
EURCAD 80
AUDCAD 76
EURUSD 59
AUDCHF 51
CADJPY 45
NZDCAD 42
EURCHF 38
USDCHF 31
AUDUSD 29
AUDNZD 25
GBPCAD 22
NZDUSD 22
CADCHF 16
EURAUD 11
GBPJPY 9
GBPUSD 8
NZDJPY 6
NZDCHF 5
GBPCHF 3
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 272
EURJPY -10
GBPNZD 376
CHFJPY -16
AUDJPY -82
USDCAD 36
EURCAD -34
AUDCAD 257
EURUSD -647
AUDCHF 246
CADJPY 117
NZDCAD -130
EURCHF -179
USDCHF 61
AUDUSD -197
AUDNZD 65
GBPCAD -155
NZDUSD 131
CADCHF 13
EURAUD 68
GBPJPY 61
GBPUSD -174
NZDJPY 58
NZDCHF 33
GBPCHF 12
GBPAUD 29
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -5.2K
EURJPY 196
GBPNZD 29K
CHFJPY 5.8K
AUDJPY 19
USDCAD 3.9K
EURCAD 3.8K
AUDCAD 6.5K
EURUSD -7.1K
AUDCHF 4.2K
CADJPY 7.6K
NZDCAD -3.4K
EURCHF -1.1K
USDCHF 312
AUDUSD -5.1K
AUDNZD 983
GBPCAD -759
NZDUSD 2.9K
CADCHF 264
EURAUD 2.8K
GBPJPY 1.9K
GBPUSD -1.8K
NZDJPY 1.6K
NZDCHF 605
GBPCHF -99
GBPAUD 703
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.85 EUR
En kötü işlem: -438 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +67.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -660.66 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 243
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 7328
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.70 × 509
StriforLLC-Live
0.72 × 18
FusionMarkets-Live
0.74 × 714
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5682
AI Breakout trend following system

min deposit 100 of any currency

