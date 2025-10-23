SinyallerBölümler
Ashraf Bin Arif Chowdhury

Magic compas

Ashraf Bin Arif Chowdhury
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 318%
MagicCompass-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 261
Kârla kapanan işlemler:
11 840 (68.59%)
Zararla kapanan işlemler:
5 421 (31.41%)
En iyi işlem:
4 531.50 USD
En kötü işlem:
-650.27 USD
Brüt kâr:
150 450.49 USD (2 132 163 pips)
Brüt zarar:
-82 472.85 USD (2 047 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (4 682.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 391.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.10%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
2704
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
7.52
Alış işlemleri:
8 692 (50.36%)
Satış işlemleri:
8 569 (49.64%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
3.94 USD
Ortalama kâr:
12.71 USD
Ortalama zarar:
-15.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-8 744.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 744.55 USD (38)
Aylık büyüme:
38.16%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9 039.33 USD (14.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.14% (9 039.33 USD)
Varlığa göre:
0.01% (5.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17259
USDCHF 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 68K
USDCHF -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 85K
USDCHF -44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 531.50 USD
En kötü işlem: -650 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +4 682.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 744.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MagicCompass-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
1.34 × 1144
ATCBrokers-Live 1
7.36 × 511
test broker, you will like itt
İnceleme yok
2025.10.23 12:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

