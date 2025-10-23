- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
6.74 EUR
En kötü işlem:
-26.93 EUR
Brüt kâr:
90.07 EUR (10 548 pips)
Brüt zarar:
-27.65 EUR (3 133 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (85.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
85.04 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
9 (37.50%)
Satış işlemleri:
15 (62.50%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
2.60 EUR
Ortalama kâr:
3.92 EUR
Ortalama zarar:
-27.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.93 EUR (1)
Aylık büyüme:
50.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.99 EUR
Maksimum:
26.99 EUR (21.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.74 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +85.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -26.93 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
