Adolf Anatory Mkonda

The Undisputed Tz

Adolf Anatory Mkonda
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 59.99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
DooTechnology-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
57 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (9.52%)
En iyi işlem:
6.77 USD
En kötü işlem:
-5.84 USD
Brüt kâr:
86.10 USD (10 211 pips)
Brüt zarar:
-23.41 USD (2 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (26.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.37 USD (21)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.60%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
7.65
Alış işlemleri:
39 (61.90%)
Satış işlemleri:
24 (38.10%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-3.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.84 USD (1)
Aylık büyüme:
63.38%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.39 USD
Maksimum:
8.19 USD (7.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.23% (8.16 USD)
Varlığa göre:
0.16% (0.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
CHFJPY 16
GBPUSD 12
EURUSD 5
USDJPY 4
GBPJPY 3
GBPAUD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 20
CHFJPY 13
GBPUSD 14
EURUSD 7
USDJPY 5
GBPJPY 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.1K
CHFJPY 2.2K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 757
USDJPY 854
GBPJPY 283
GBPAUD 327
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.77 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.23 13:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.