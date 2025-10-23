- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
69.39 USD
En kötü işlem:
-9.46 USD
Brüt kâr:
132.74 USD (702 698 pips)
Brüt zarar:
-12.75 USD (999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.39 USD (1)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
21.77%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.53
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.41
Beklenen getiri:
15.00 USD
Ortalama kâr:
26.55 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.46 USD (1)
Aylık büyüme:
11.17%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
9.58 USD (0.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.94% (9.46 USD)
Varlığa göre:
19.07% (191.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|NAS100
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2
|NAS100
|48
|BTCUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-407
|NAS100
|478
|BTCUSD
|702K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Auto Invest
** Long Term Strategy **
- GOLD
- NASDAQ
- BITCOIN
İnceleme yok
