Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Equity Paragon EA , gelişmiş formasyon analizi ve FVG mantığıyla yapılan kırılma onayına dayalı tamamen otomatik bir alım-satım sistemidir.

Sabit SL/TP seviyeleri yerine dinamik bir dahili trailing algoritması kullanarak işlemleri verimli bir şekilde yönetir.

Risk kontrolü, istikrarlı sermaye büyümesi ve hassas girişlere odaklanır.

XAUUSD - H1 için optimize edilmiştir.

Martingale veya grid yok, tamamen algoritmik yürütme.

Minimum bakiye – $30, önerilen – $50.

