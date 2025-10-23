- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
27 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (18.18%)
En iyi işlem:
39.60 USD
En kötü işlem:
-24.72 USD
Brüt kâr:
324.24 USD (4 041 pips)
Brüt zarar:
-80.48 USD (1 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (89.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.04 USD (7)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
1.70%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
9.86
Alış işlemleri:
15 (45.45%)
Satış işlemleri:
18 (54.55%)
Kâr faktörü:
4.03
Beklenen getiri:
7.39 USD
Ortalama kâr:
12.01 USD
Ortalama zarar:
-13.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-24.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.72 USD (1)
Aylık büyüme:
1.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.72 USD (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (23.68 USD)
Varlığa göre:
0.63% (94.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|244
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.60 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
EightcapLtd-Real-4
|5.83 × 80
|
ICMarketsSC-Live26
|5.83 × 12
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
2%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
33
81%
2%
4.02
7.39
USD
USD
1%
1:500