Quang Dung Pham

Gold Minners

Quang Dung Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
778
Kârla kapanan işlemler:
592 (76.09%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (23.91%)
En iyi işlem:
356.58 USD
En kötü işlem:
-370.70 USD
Brüt kâr:
4 301.99 USD (1 186 527 pips)
Brüt zarar:
-3 470.10 USD (875 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (68.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
32.23%
Maks. mevduat yükü:
34.05%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
778
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
606 (77.89%)
Satış işlemleri:
172 (22.11%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
7.27 USD
Ortalama zarar:
-18.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-199.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-419.80 USD (3)
Aylık büyüme:
55.80%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
360.23 USD
Maksimum:
436.77 USD (20.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.69% (370.70 USD)
Varlığa göre:
5.89% (134.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 778
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 832
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 311K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +356.58 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +68.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -199.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Hello, 

This is safe signal and stable profit genteration.

Good luck!


İnceleme yok
2025.10.23 21:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 20:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 16:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 11:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 10:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.