İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
20.32 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
184.29 USD (19 361 pips)
Brüt zarar:
-135.58 USD (15 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (23.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
24 (54.55%)
Satış işlemleri:
20 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.89 USD (3)
Aylık büyüme:
9.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
23.45 USD (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (23.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|7
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58
|USDJPY
|-14
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|14
|USDCHF
|-4
|NZDJPY
|-2
|GBPJPY
|-11
|EURNZD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|901
|GBPUSD
|693
|EURGBP
|688
|USDCHF
|-246
|NZDJPY
|-181
|GBPJPY
|-1.6K
|EURNZD
|-649
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.32 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 21
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
