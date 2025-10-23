SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TF
Satria Wicaksana

TF

Satria Wicaksana
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
20.32 USD
En kötü işlem:
-10.12 USD
Brüt kâr:
184.29 USD (19 361 pips)
Brüt zarar:
-135.58 USD (15 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (23.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
24 (54.55%)
Satış işlemleri:
20 (45.45%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.89 USD (3)
Aylık büyüme:
9.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
23.45 USD (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.69% (23.45 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 7
EURJPY 5
GBPUSD 4
EURGBP 3
USDCHF 3
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 58
USDJPY -14
EURJPY 5
GBPUSD 6
EURGBP 14
USDCHF -4
NZDJPY -2
GBPJPY -11
EURNZD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6K
USDJPY -1.9K
EURJPY 901
GBPUSD 693
EURGBP 688
USDCHF -246
NZDJPY -181
GBPJPY -1.6K
EURNZD -649
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.32 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlSalamBank-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 21
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
295 daha fazla...
test
İnceleme yok
2025.10.23 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
