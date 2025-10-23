SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID Trading Central Pro MT4
Revano Azka Akhmad

AFSID Trading Central Pro MT4

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
68 (67.32%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (32.67%)
En iyi işlem:
32.89 USD
En kötü işlem:
-9.21 USD
Brüt kâr:
368.29 USD (24 149 pips)
Brüt zarar:
-117.13 USD (14 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (39.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.67 USD (7)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
10.05
Alış işlemleri:
101 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.14
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
5.42 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.11 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.37 USD
Maksimum:
25.00 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (117.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUAUD 55
XAUUSD 46
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUAUD 135
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUAUD 4.6K
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.89 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +39.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
2.86 × 7
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
EightcapLtd-Real-4
23.67 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
100% Automated trading using the AFSID Trading Central Pro+ MT4 Trading Robot (New System).
For more information, visit AFSID Group International.

İnceleme yok
2025.10.23 10:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 10:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.23 07:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AFSID Trading Central Pro MT4
Ayda 499 USD
0%
0
0
USD
150K
USD
1
100%
101
67%
100%
3.14
2.49
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.