- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
216.75 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
457.92 USD (9 192 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
13 (457.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
457.92 USD (13)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (53.85%)
Satış işlemleri:
6 (46.15%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
35.22 USD
Ortalama kâr:
35.22 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|9.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +216.75 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +457.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVG-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100% EA TRADING. TRANDS FOLLOWING.
İnceleme yok