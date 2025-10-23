SinyallerBölümler
Market Trend Strategy EA

Hai Long Ceng
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
ATGWorldTrading-LIVE
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 262
Kârla kapanan işlemler:
4 539 (72.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 723 (27.52%)
En iyi işlem:
7 415.00 USD
En kötü işlem:
-12 425.00 USD
Brüt kâr:
516 406.23 USD (1 371 448 pips)
Brüt zarar:
-430 552.23 USD (2 476 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (15 193.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 561.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.33%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2046
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
3 003 (47.96%)
Satış işlemleri:
3 259 (52.04%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
13.71 USD
Ortalama kâr:
113.77 USD
Ortalama zarar:
-249.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-50 690.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 690.07 USD (41)
Aylık büyüme:
87.70%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58 645.32 USD (29.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (58 645.32 USD)
Varlığa göre:
1.69% (2 291.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.x 3851
BTCUSD.x 1511
ETHUSD.x 653
RKGCNH.x 149
XRPUSD.x 85
CKGCNH.v 12
BNBUSD.x 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.x 92K
BTCUSD.x -533
ETHUSD.x -6.1K
RKGCNH.x -936
XRPUSD.x 1.7K
CKGCNH.v 22
BNBUSD.x 2
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.x -765K
BTCUSD.x -309K
ETHUSD.x -26K
RKGCNH.x -7.3K
XRPUSD.x 202
CKGCNH.v 1.5K
BNBUSD.x 158
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 415.00 USD
En kötü işlem: -12 425 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +15 193.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -50 690.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATGWorldTrading-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA, piyasayı dinamik olarak değerlendiren ve kilitleme/riskten korunma yoluyla kar elde eden tam otomatik bir stratejidir. Piyasa muhakemesi doğru ve kâr önemli!
İnceleme yok
2025.10.23 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
