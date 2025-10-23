- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 262
Kârla kapanan işlemler:
4 539 (72.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 723 (27.52%)
En iyi işlem:
7 415.00 USD
En kötü işlem:
-12 425.00 USD
Brüt kâr:
516 406.23 USD (1 371 448 pips)
Brüt zarar:
-430 552.23 USD (2 476 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (15 193.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 561.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.33%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2046
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
3 003 (47.96%)
Satış işlemleri:
3 259 (52.04%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
13.71 USD
Ortalama kâr:
113.77 USD
Ortalama zarar:
-249.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-50 690.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 690.07 USD (41)
Aylık büyüme:
87.70%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58 645.32 USD (29.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (58 645.32 USD)
Varlığa göre:
1.69% (2 291.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|3851
|BTCUSD.x
|1511
|ETHUSD.x
|653
|RKGCNH.x
|149
|XRPUSD.x
|85
|CKGCNH.v
|12
|BNBUSD.x
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.x
|92K
|BTCUSD.x
|-533
|ETHUSD.x
|-6.1K
|RKGCNH.x
|-936
|XRPUSD.x
|1.7K
|CKGCNH.v
|22
|BNBUSD.x
|2
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.x
|-765K
|BTCUSD.x
|-309K
|ETHUSD.x
|-26K
|RKGCNH.x
|-7.3K
|XRPUSD.x
|202
|CKGCNH.v
|1.5K
|BNBUSD.x
|158
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 415.00 USD
En kötü işlem: -12 425 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 41
Maksimum ardışık kâr: +15 193.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -50 690.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATGWorldTrading-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EA, piyasayı dinamik olarak değerlendiren ve kilitleme/riskten korunma yoluyla kar elde eden tam otomatik bir stratejidir. Piyasa muhakemesi doğru ve kâr önemli!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 150 USD
88%
0
0
USD
USD
136K
USD
USD
4
98%
6 262
72%
100%
1.19
13.71
USD
USD
29%
1:100