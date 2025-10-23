SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Yin Yang
Richard Gunawan

Yin Yang

Richard Gunawan
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 215%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 067
Kârla kapanan işlemler:
588 (55.10%)
Zararla kapanan işlemler:
479 (44.89%)
En iyi işlem:
8 132.00 USD
En kötü işlem:
-6 372.00 USD
Brüt kâr:
321 597.13 USD (361 267 pips)
Brüt zarar:
-255 422.28 USD (307 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 734.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 854.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
44.78%
Maks. mevduat yükü:
4.84%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
884 (82.85%)
Satış işlemleri:
183 (17.15%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
62.02 USD
Ortalama kâr:
546.93 USD
Ortalama zarar:
-533.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 434.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 387.73 USD (11)
Aylık büyüme:
65.50%
Yıllık tahmin:
794.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 795.82 USD
Maksimum:
18 895.00 USD (19.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.35% (18 893.00 USD)
Varlığa göre:
3.24% (2 079.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe 997
WTIx 31
NAS100x 16
USDCHFe 15
GBPUSDe 4
EURUSDe 3
HSIx 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe 67K
WTIx -6.1K
NAS100x 6.3K
USDCHFe 980
GBPUSDe -2.6K
EURUSDe 1.5K
HSIx -511
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe 22K
WTIx -494
NAS100x 35K
USDCHFe -1.9K
GBPUSDe -1.4K
EURUSDe 797
HSIx -102
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 132.00 USD
En kötü işlem: -6 372 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +3 734.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 434.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBFuturesIndonesia-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Support and resistance method, by keeping the risk tight
İnceleme yok
2025.10.23 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 07:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yin Yang
Ayda 30 USD
215%
0
0
USD
65K
USD
19
0%
1 067
55%
45%
1.25
62.02
USD
33%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.