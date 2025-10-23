- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
16.22 USD
En kötü işlem:
-30.72 USD
Brüt kâr:
70.56 USD (3 569 pips)
Brüt zarar:
-55.86 USD (2 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (70.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
9.23%
Maks. mevduat yükü:
58.82%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
1 (11.11%)
Satış işlemleri:
8 (88.89%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
11.76 USD
Ortalama zarar:
-18.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.86 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.86 USD
Maksimum:
55.86 USD (18.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.62% (55.86 USD)
Varlığa göre:
34.55% (103.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|661
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.22 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +70.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
5%
0
0
USD
USD
315
USD
USD
1
100%
9
66%
9%
1.26
1.63
USD
USD
35%
1:500