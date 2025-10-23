- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.51 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
33.27 USD (557 pips)
Brüt zarar:
-4.90 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (33.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.27 USD (11)
Sharpe oranı:
8.15
Alım-satım etkinliği:
60.18%
Maks. mevduat yükü:
18.24%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
13.51
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
6.79
Beklenen getiri:
3.02 USD
Ortalama kâr:
3.02 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
2.10 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.65% (68.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURCAD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|5
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|3
|GBPAUD
|2
|EURCAD
|3
|NZDJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|96
|EURJPY
|102
|CHFJPY
|57
|GBPAUD
|42
|EURCAD
|53
|NZDJPY
|50
|CADJPY
|51
|AUDJPY
|57
|EURAUD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.51 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +33.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 24
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 154
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 2315
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.73 × 15
|
PacificUnionLLC-Live
|0.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Exness-MT5Real7
|1.13 × 15
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1286
|
Tradeview-Live
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.83 × 71
|
FxPro-MT5
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|2.30 × 169
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.41 × 29146
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.50 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|2.86 × 7
|
OctaFX-Real2
|3.22 × 489
|
Darwinex-Live
|3.40 × 10
|
Exness-MT5Real8
|3.49 × 37
|
Exness-MT5Real31
|3.65 × 23
|
BlueberryMarkets-Live
|3.68 × 19
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
11
100%
60%
6.78
3.02
USD
USD
7%
1:500