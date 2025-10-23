📄 Rise & Stability FX – Tutarlı Büyüme Stratejisi





Strateji Türü: Geri çekilmelerle trend takibi

Ana Enstrümanlar: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Zaman Dilimleri: H1 - H4

İşlem Tarzı: Gün içi, düşük frekanslı (günde 2-5 işlem)





🧭 Strateji Hakkında

Rise & Stability FX, disiplinli işlem yürütme ve çoklu zaman dilimi doğrulaması yoluyla sürdürülebilir ve kontrollü büyümeye odaklanır.

Strateji, geri çekilmelerden sonra geçerli trend devamlılıklarını belirlemek için EMA, RSI, ADX ve hacim filtrelerini birleştirir.





Ana hedef, %5-10 arasında istikrarlı aylık getirilerle sermayenin korunması ve geri çekilmenin %15'in altında tutulmasıdır.

Martingale yok, grid yok, aşağı yönlü ortalama yok. Her işlemde önceden tanımlanmış zarar durdur ve kâr al seviyeleri vardır.





💼 Risk Yönetimi

Her pozisyon, sabit stop-loss ve volatiliteye dayalı dinamik kar alma ile bağımsız olarak yönetilir.

Piramit sistemi, yalnızca trendin devam ettiği doğrulandıktan sonra kullanılır; bu da minimum risk ve sorunsuz hisse senedi büyümesi sağlar.

Günlük işlemler, kar hedefine veya risk limitine ulaşıldığında otomatik olarak durur.





📈 Performans Felsefesi

Kâr, yalnızca tekrarlanabilir olduğunda anlamlıdır.

İstikrar > heyecan.

Risk kontrolü her zaman ödülden önce gelir.





Bu strateji, kısa vadeli beklentiler yerine istikrarlı ve güvenilir performans arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Abonelerle aynı risk modeli altında gerçek fonlarla işlem yapıyorum.





🔧 Önerilen Kopyalama Ayarları





Ayar Önerisi

Minimum Bakiye 500 - 1000 ABD Doları

Risk Çarpanı 1,0× (sağlayıcı ile aynı)

Kaldıraç 1:500

Broker Türü ECN / Raw Spread (IC Markets önerilir)

Kopyalama Modu Otomatik (bakiyeye göre orantılı)





🧠 Yatırımcı Hakkında

Altın (XAUUSD) ve ana döviz çiftlerine odaklanan 15+ yıllık yatırım deneyimi.

Algoritmik sistemler ve fiyat-aksiyon yapısı konusunda uzmanlaşmıştır.

Tüm stratejiler, istikrar, şeffaflık ve uzun vadeli güvenilirlik açısından geliştirilmiş ve test edilmiştir.





"Yatırımlarda tutarlılık ve disiplin şanstan daha önemlidir."





📊 Özet

Aylık Büyüme Hedefi: %5-10





Maksimum Tarihsel Düşüş: < %15





Kazanma Oranı: %65-70





Doğrulanmış Gerçek Hesap (IC Markets Raw)





💬 Son Not

Rise & Stability FX'e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Bu sinyal, kontrollü büyümeye, net mantığa ve risk disiplinine değer veren yatırımcılar ve yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Performansı gözlemleyin; tutarlılık kendini gösterecektir.





Rise & Stability FX