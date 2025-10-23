- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
140.37 USD
En kötü işlem:
-25.39 USD
Brüt kâr:
147.22 USD (3 152 pips)
Brüt zarar:
-78.25 USD (5 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (146.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.37 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
34.64%
Maks. mevduat yükü:
5.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
3 (23.08%)
Satış işlemleri:
10 (76.92%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
5.31 USD
Ortalama kâr:
24.54 USD
Ortalama zarar:
-11.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.46 USD (6)
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.28 USD
Maksimum:
77.28 USD (7.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.69% (76.92 USD)
Varlığa göre:
3.57% (35.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +140.37 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +146.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
📄 Rise & Stability FX – Tutarlı Büyüme Stratejisi
Strateji Türü: Geri çekilmelerle trend takibi
Ana Enstrümanlar: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Zaman Dilimleri: H1 - H4
İşlem Tarzı: Gün içi, düşük frekanslı (günde 2-5 işlem)
🧭 Strateji Hakkında
Rise & Stability FX, disiplinli işlem yürütme ve çoklu zaman dilimi doğrulaması yoluyla sürdürülebilir ve kontrollü büyümeye odaklanır.
Strateji, geri çekilmelerden sonra geçerli trend devamlılıklarını belirlemek için EMA, RSI, ADX ve hacim filtrelerini birleştirir.
Ana hedef, %5-10 arasında istikrarlı aylık getirilerle sermayenin korunması ve geri çekilmenin %15'in altında tutulmasıdır.
Martingale yok, grid yok, aşağı yönlü ortalama yok. Her işlemde önceden tanımlanmış zarar durdur ve kâr al seviyeleri vardır.
💼 Risk Yönetimi
Her pozisyon, sabit stop-loss ve volatiliteye dayalı dinamik kar alma ile bağımsız olarak yönetilir.
Piramit sistemi, yalnızca trendin devam ettiği doğrulandıktan sonra kullanılır; bu da minimum risk ve sorunsuz hisse senedi büyümesi sağlar.
Günlük işlemler, kar hedefine veya risk limitine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
📈 Performans Felsefesi
Kâr, yalnızca tekrarlanabilir olduğunda anlamlıdır.
İstikrar > heyecan.
Risk kontrolü her zaman ödülden önce gelir.
Bu strateji, kısa vadeli beklentiler yerine istikrarlı ve güvenilir performans arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Abonelerle aynı risk modeli altında gerçek fonlarla işlem yapıyorum.
🔧 Önerilen Kopyalama Ayarları
Ayar Önerisi
Minimum Bakiye 500 - 1000 ABD Doları
Risk Çarpanı 1,0× (sağlayıcı ile aynı)
Kaldıraç 1:500
Broker Türü ECN / Raw Spread (IC Markets önerilir)
Kopyalama Modu Otomatik (bakiyeye göre orantılı)
🧠 Yatırımcı Hakkında
Altın (XAUUSD) ve ana döviz çiftlerine odaklanan 15+ yıllık yatırım deneyimi.
Algoritmik sistemler ve fiyat-aksiyon yapısı konusunda uzmanlaşmıştır.
Tüm stratejiler, istikrar, şeffaflık ve uzun vadeli güvenilirlik açısından geliştirilmiş ve test edilmiştir.
"Yatırımlarda tutarlılık ve disiplin şanstan daha önemlidir."
📊 Özet
Aylık Büyüme Hedefi: %5-10
Maksimum Tarihsel Düşüş: < %15
Kazanma Oranı: %65-70
Doğrulanmış Gerçek Hesap (IC Markets Raw)
💬 Son Not
Rise & Stability FX'e gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Bu sinyal, kontrollü büyümeye, net mantığa ve risk disiplinine değer veren yatırımcılar ve yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Performansı gözlemleyin; tutarlılık kendini gösterecektir.
Rise & Stability FX
