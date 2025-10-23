- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (27.59%)
En iyi işlem:
9.35 USD
En kötü işlem:
-5.01 USD
Brüt kâr:
70.37 USD (7 156 pips)
Brüt zarar:
-27.91 USD (2 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.93 USD (3)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
2.20%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
10 (34.48%)
Satış işlemleri:
19 (65.52%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.35 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.42 USD (2)
Aylık büyüme:
42.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.42 USD (8.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.13% (9.42 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.35 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
一次一单，不加仓
固定止损 ，动态止盈
波动越大，风险越低
交流学习，可以加微：jjj117118119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
42%
0
0
USD
USD
142
USD
USD
1
100%
29
72%
2%
2.52
1.46
USD
USD
8%
1:500