SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MA Yosua
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Yosua

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
56 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
33 (62.26%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (37.74%)
En iyi işlem:
90 279.75 USD
En kötü işlem:
-133 285.05 USD
Brüt kâr:
220 022.53 USD (66 337 pips)
Brüt zarar:
-182 788.45 USD (24 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (34 232.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103 569.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
35 (66.04%)
Satış işlemleri:
18 (33.96%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
702.53 USD
Ortalama kâr:
6 667.35 USD
Ortalama zarar:
-9 139.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-25 582.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133 740.30 USD (2)
Aylık büyüme:
16.80%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30 171.30 USD
Maksimum:
133 740.30 USD (65.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
archived 13
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32K
archived 5.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 41K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90 279.75 USD
En kötü işlem: -133 285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34 232.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 582.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 24 days. This comprises 6.19% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
80% of trades performed within 13 days. This comprises 3.35% of days out of the 388 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
