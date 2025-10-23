SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MA Cokro
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Cokro

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
22 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (35.29%)
En iyi işlem:
11 629.80 USD
En kötü işlem:
-20 118.57 USD
Brüt kâr:
52 871.19 USD (56 128 pips)
Brüt zarar:
-41 330.64 USD (23 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (35 961.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35 961.29 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
20 (58.82%)
Satış işlemleri:
14 (41.18%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
339.43 USD
Ortalama kâr:
2 403.24 USD
Ortalama zarar:
-3 444.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6 405.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 118.57 USD (1)
Aylık büyüme:
7.64%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 420.74 USD
Maksimum:
28 038.74 USD (27.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
archived 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 26K
archived -14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 629.80 USD
En kötü işlem: -20 119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35 961.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 405.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.23 04:41
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.41% of days out of the 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
