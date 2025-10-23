SinyallerBölümler
Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 176%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 857
Kârla kapanan işlemler:
5 024 (73.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 833 (26.73%)
En iyi işlem:
3 447.82 USD
En kötü işlem:
-689.13 USD
Brüt kâr:
60 559.06 USD (2 081 183 pips)
Brüt zarar:
-38 605.21 USD (2 217 558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (160.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 881.93 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
514
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.31
Alış işlemleri:
3 480 (50.75%)
Satış işlemleri:
3 377 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
12.05 USD
Ortalama zarar:
-21.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 362.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 803.90 USD (17)
Aylık büyüme:
33.56%
Yıllık tahmin:
407.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 510.99 USD
Maksimum:
6 627.27 USD (28.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.67% (6 627.27 USD)
Varlığa göre:
5.16% (1 070.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 6857
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 447.82 USD
En kötü işlem: -689 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +160.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 362.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.