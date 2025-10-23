SinyallerBölümler
Shushi Jiang

Rainbow001

Shushi Jiang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
52.50 USD
En kötü işlem:
-23.16 USD
Brüt kâr:
99.54 USD (6 428 pips)
Brüt zarar:
-63.21 USD (40 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (52.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.49%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
19.91 USD
Ortalama zarar:
-10.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.16 USD (1)
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.44 USD
Maksimum:
35.34 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (35.34 USD)
Varlığa göre:
1.09% (109.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
Copper 2
BTCUSD 2
SpotCrude 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53
Copper -1
BTCUSD -16
SpotCrude 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.7K
Copper -102
BTCUSD -32K
SpotCrude -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.50 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8223
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.32 × 3631
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.71 × 1934
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 daha fazla...
全职职业交易员，10年职业交易员生涯，曾在澳洲的自营交易机构Starbeta交易5年，在国内的私募做基金经理交易期货3年，目前就职于总部在新加坡的私企，帮老板操盘6000万的国内期货账户和300万美金的外盘账户。自己也做MT5的交易，擅长黄金、BTC/ETH和标普、A50等交易。 合作V：zk07070303
İnceleme yok
2025.10.23 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 03:41
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.23 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 03:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
