Evgenii Aksenov

Gold Scalper VIP

Evgenii Aksenov
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 205%
CMSPrime-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 191
Kârla kapanan işlemler:
666 (55.91%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (44.08%)
En iyi işlem:
153.00 USD
En kötü işlem:
-495.25 USD
Brüt kâr:
9 323.30 USD (277 634 pips)
Brüt zarar:
-6 917.78 USD (214 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (132.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
690.80 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
26.31%
Maks. mevduat yükü:
8.10%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
467
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
731 (61.38%)
Satış işlemleri:
460 (38.62%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
14.00 USD
Ortalama zarar:
-13.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-29.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-744.09 USD (5)
Aylık büyüme:
101.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.62 USD
Maksimum:
814.67 USD (80.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.65% (814.67 USD)
Varlığa göre:
1.10% (29.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 1092
US30ft 99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.4K
US30ft 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 60K
US30ft 3.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.00 USD
En kötü işlem: -495 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +132.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMSPrime-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.23 03:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 03:41
A large drawdown may occur on the account again
