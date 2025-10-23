SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Radifa
Wildan Juniawan

Radifa

Wildan Juniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
98 (80.32%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (19.67%)
En iyi işlem:
25.80 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
416.87 USD (27 486 pips)
Brüt zarar:
-68.79 USD (4 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (118.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.17 USD (17)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
24.11
Alış işlemleri:
100 (81.97%)
Satış işlemleri:
22 (18.03%)
Kâr faktörü:
6.06
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
4.25 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.44 USD (2)
Aylık büyüme:
48.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.44 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.76% (61.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 78
EURUSD 34
AUDUSD 8
NZDUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 265
EURUSD 57
AUDUSD 20
NZDUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 2.6K
AUDUSD 650
NZDUSD 128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.80 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real
1.21 × 347
OctaFX-Real2
1.33 × 502
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Just Enjoy the Signal, No offense,, sleep , eat , profit
İnceleme yok
2025.10.23 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 02:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
