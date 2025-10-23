- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
122
Kârla kapanan işlemler:
98 (80.32%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (19.67%)
En iyi işlem:
25.80 USD
En kötü işlem:
-11.00 USD
Brüt kâr:
416.87 USD (27 486 pips)
Brüt zarar:
-68.79 USD (4 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (118.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.17 USD (17)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.10%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
24.11
Alış işlemleri:
100 (81.97%)
Satış işlemleri:
22 (18.03%)
Kâr faktörü:
6.06
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
4.25 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.44 USD (2)
Aylık büyüme:
48.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.44 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.76% (61.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|34
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|265
|EURUSD
|57
|AUDUSD
|20
|NZDUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|2.6K
|AUDUSD
|650
|NZDUSD
|128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.80 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.94 × 618
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.21 × 347
|
OctaFX-Real2
|1.33 × 502
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
Alpari-MT5
|1.42 × 417
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.46 × 56
|
VantageInternational-Live
|2.17 × 41
|
ICMarketsSC-MT5
|2.39 × 135
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 84
|
ZeroMarkets-Live
|4.48 × 450
|
XMTrading-MT5 3
|5.69 × 444
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|7.30 × 722
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|11.75 × 475
Just Enjoy the Signal, No offense,, sleep , eat , profit
İnceleme yok
