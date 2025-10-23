Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.94 × 618 VantageInternational-Live 6 1.00 × 4 OctaFX-Real 1.21 × 347 OctaFX-Real2 1.33 × 502 BDSwissGlobal-Server01 1.34 × 220 Alpari-MT5 1.42 × 417 ICMarketsSC-MT5-4 1.46 × 56 VantageInternational-Live 2.17 × 41 ICMarketsSC-MT5 2.39 × 135 FusionMarkets-Live 2.45 × 84 ZeroMarkets-Live 4.48 × 450 XMTrading-MT5 3 5.69 × 444 Pepperstone-MT5-Live01 6.00 × 1 FBS-Real 7.25 × 4 RoboForex-Pro 7.30 × 722 Deriv-Server 10.67 × 6 FXGT-Live 11.75 × 475 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya