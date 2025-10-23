- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-3.33 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-3.33 USD (332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
32.90%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
60 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-3.33 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.33 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.33 USD
Maksimum:
3.33 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
0.11% (1.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.89 × 35
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
1
0%
33%
0.00
-3.33
USD
USD
0%
1:500