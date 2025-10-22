SinyallerBölümler
Denis Shipitsyn

BUFER1618

Denis Shipitsyn
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
126.50 USD
En kötü işlem:
-88.49 USD
Brüt kâr:
327.30 USD (405 pips)
Brüt zarar:
-190.28 USD (191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (134.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.21 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
15.22 USD
Ortalama kâr:
54.55 USD
Ortalama zarar:
-63.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-88.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.49 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
91.99 USD (9.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.30% (91.99 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4
GBPUSD 3
EURUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -1
GBPUSD 206
EURUSD -68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 42
GBPUSD 225
EURUSD -53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.50 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +134.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro-MT5
6.05 × 4762
RoboForex-Pro
6.33 × 3
Не торгую на важных новостях. Таких как процентная ставка, уровень безработицы всех стран, CPI PPI США.Не торгую без разметки.
İnceleme yok
2025.10.23 00:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 00:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
