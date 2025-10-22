SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Argonvision
Denis Bornfleth

Argonvision

Denis Bornfleth
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
44 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (12.00%)
En iyi işlem:
19.15 EUR
En kötü işlem:
-98.35 EUR
Brüt kâr:
140.81 EUR (53 514 pips)
Brüt zarar:
-195.90 EUR (11 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (50.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
50.79 EUR (19)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.76%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
24 (48.00%)
Satış işlemleri:
26 (52.00%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-1.10 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-32.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.61 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-98.35 EUR (1)
Aylık büyüme:
-14.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.88 EUR
Maksimum:
162.08 EUR (27.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
9.17% (84.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 11
GBPCHF 7
USDCHF 7
GBPUSD 5
BTCUSD 2
AUDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -158
EURUSD 24
GBPCHF 20
USDCHF 30
GBPUSD 3
BTCUSD 4
AUDCAD 11
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8K
EURUSD 1.4K
GBPCHF 1.4K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 196
BTCUSD 44K
AUDCAD 1.1K
EURGBP 127
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.15 EUR
En kötü işlem: -98 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.61 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real9
9.89 × 18
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Verschiedene Forex Paare
İnceleme yok
2025.10.22 23:21
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Argonvision
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
926
EUR
2
0%
50
88%
100%
0.71
-1.10
EUR
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.