Marcel De Laia

BtcReal200dollto10k

Marcel De Laia
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (27.59%)
En iyi işlem:
41.59 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
137.96 USD (265 666 pips)
Brüt zarar:
-51.23 USD (295 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.14 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
56.03%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
12 (41.38%)
Satış işlemleri:
17 (58.62%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
6.57 USD
Ortalama zarar:
-6.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.19 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.41 USD
Maksimum:
33.19 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (102.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -30K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.59 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.22 22:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 22:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 21:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 21:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.22 21:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 21:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BtcReal200dollto10k
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
40K
USD
1
100%
29
72%
56%
2.69
2.99
USD
0%
1:500
