- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (27.59%)
En iyi işlem:
41.59 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
137.96 USD (265 666 pips)
Brüt zarar:
-51.23 USD (295 332 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.14 USD (7)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
56.03%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
12 (41.38%)
Satış işlemleri:
17 (58.62%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
6.57 USD
Ortalama zarar:
-6.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.19 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.41 USD
Maksimum:
33.19 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.26% (102.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-30K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
1
100%
29
72%
56%
2.69
2.99
USD
USD
0%
1:500