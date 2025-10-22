SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUSD OP
Andres Felipe Mera

XAUSD OP

Andres Felipe Mera
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
42 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.00%)
En iyi işlem:
145.28 USD
En kötü işlem:
-99.68 USD
Brüt kâr:
738.04 USD (5 745 pips)
Brüt zarar:
-182.26 USD (1 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (128.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
5.58
Alış işlemleri:
9 (18.00%)
Satış işlemleri:
41 (82.00%)
Kâr faktörü:
4.05
Beklenen getiri:
11.12 USD
Ortalama kâr:
17.57 USD
Ortalama zarar:
-22.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.68 USD (1)
Aylık büyüme:
40.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
99.68 USD (6.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 49
EURUSD+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 544
EURUSD+ 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 4.7K
EURUSD+ 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +145.28 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.22 20:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
