İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
42 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.00%)
En iyi işlem:
145.28 USD
En kötü işlem:
-99.68 USD
Brüt kâr:
738.04 USD (5 745 pips)
Brüt zarar:
-182.26 USD (1 047 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (128.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
215.68 USD (4)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
5.58
Alış işlemleri:
9 (18.00%)
Satış işlemleri:
41 (82.00%)
Kâr faktörü:
4.05
Beklenen getiri:
11.12 USD
Ortalama kâr:
17.57 USD
Ortalama zarar:
-22.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.68 USD (1)
Aylık büyüme:
40.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.00 USD
Maksimum:
99.68 USD (6.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|49
|EURUSD+
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|544
|EURUSD+
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +145.28 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
