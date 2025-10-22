- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
288
Kârla kapanan işlemler:
286 (99.30%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.69%)
En iyi işlem:
8 610.00 USD
En kötü işlem:
-333.55 USD
Brüt kâr:
244 733.84 USD (14 397 830 pips)
Brüt zarar:
-454.58 USD (166 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
264 (209 246.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209 246.49 USD (264)
Sharpe oranı:
0.85
Alım-satım etkinliği:
93.82%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
732.36
Alış işlemleri:
106 (36.81%)
Satış işlemleri:
182 (63.19%)
Kâr faktörü:
538.37
Beklenen getiri:
848.19 USD
Ortalama kâr:
855.71 USD
Ortalama zarar:
-227.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-333.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.55 USD (1)
Aylık büyüme:
113.65%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
333.55 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.42% (531.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|92
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|7
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|91K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|5.7K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|169K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|3.3K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 610.00 USD
En kötü işlem: -334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 264
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209 246.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.55 USD
If you want to copy the signal, please contact me.https://puvip.co/jiimMj
