İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
9 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (18.18%)
En iyi işlem:
70.29 USD
En kötü işlem:
-11.73 USD
Brüt kâr:
337.77 USD (13 117 pips)
Brüt zarar:
-22.88 USD (2 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (337.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.77 USD (9)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
34.88%
Maks. mevduat yükü:
10.14%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.76
Alış işlemleri:
5 (45.45%)
Satış işlemleri:
6 (54.55%)
Kâr faktörü:
14.76
Beklenen getiri:
28.63 USD
Ortalama kâr:
37.53 USD
Ortalama zarar:
-11.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-22.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.88 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.88 USD
Maksimum:
22.88 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (22.88 USD)
Varlığa göre:
18.15% (286.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.29 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +337.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
EightcapLtd-Real-4
|28.40 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 31 USD
20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
11
81%
35%
14.76
28.63
USD
USD
18%
1:500