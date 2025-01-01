Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 106%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 52
- İşlemler
- 509
- Kazanç
- 70%
- Kâr faktörü
- 2.00
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 340%
- Aboneler
- 40
- Haftalar
- 60
- İşlemler
- 471
- Kazanç
- 86%
- Kâr faktörü
- 1.79
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 1 395%
- Aboneler
- 91
- Haftalar
- 45
- İşlemler
- 1493
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.31
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 5 902%
- Aboneler
- 14
- Haftalar
- 227
- İşlemler
- 14446
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 241%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 67
- İşlemler
- 407
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.41
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 5 085%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 232
- İşlemler
- 1412
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 576%
- Aboneler
- 70
- Haftalar
- 208
- İşlemler
- 5484
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 3 247%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 41
- İşlemler
- 1891
- Kazanç
- 51%
- Kâr faktörü
- 1.74
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 134%
- Aboneler
- 13
- Haftalar
- 53
- İşlemler
- 178
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.40
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 471%
- Aboneler
- 12
- Haftalar
- 39
- İşlemler
- 127
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.93
- Maks. düşüş
- 34%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.