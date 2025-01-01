SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold Reaper New V2 2
Büyüme
106%
Aboneler
15
Haftalar
52
İşlemler
509
Kazanç
70%
Kâr faktörü
2.00
Maks. düşüş
17%
Reo
Büyüme
340%
Aboneler
40
Haftalar
60
İşlemler
471
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 395%
Aboneler
91
Haftalar
45
İşlemler
1493
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.31
Maks. düşüş
28%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 902%
Aboneler
14
Haftalar
227
İşlemler
14446
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
OnlyUJ
Büyüme
241%
Aboneler
11
Haftalar
67
İşlemler
407
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.41
Maks. düşüş
17%
Deux ex machina
Büyüme
5 085%
Aboneler
4
Haftalar
232
İşlemler
1412
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 576%
Aboneler
70
Haftalar
208
İşlemler
5484
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 247%
Aboneler
0
Haftalar
41
İşlemler
1891
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.74
Maks. düşüş
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
134%
Aboneler
13
Haftalar
53
İşlemler
178
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
22%
Daily Gold Sniper
Büyüme
471%
Aboneler
12
Haftalar
39
İşlemler
127
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
34%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2115 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.