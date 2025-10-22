- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (66.67%)
En iyi işlem:
283.10 USD
En kötü işlem:
-116.27 USD
Brüt kâr:
695.27 USD (6 831 pips)
Brüt zarar:
-854.58 USD (9 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (100.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.10 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-8.85 USD
Ortalama kâr:
115.88 USD
Ortalama zarar:
-71.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-400.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-400.84 USD (6)
Aylık büyüme:
-78.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
442.41 USD
Maksimum:
565.86 USD (174.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +283.10 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +100.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -400.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValutradesSeychelles-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok