- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
70 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (9.09%)
En iyi işlem:
15.66 USD
En kötü işlem:
-26.43 USD
Brüt kâr:
214.80 USD (916 494 pips)
Brüt zarar:
-62.66 USD (81 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (74.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.51 USD (19)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
98.32%
Maks. mevduat yükü:
9.56%
En son işlem:
60 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
23 (29.87%)
Satış işlemleri:
54 (70.13%)
Kâr faktörü:
3.43
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-8.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.00 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.00 USD (12.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.57% (51.00 USD)
Varlığa göre:
4.15% (13.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|76
|XAUUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|758K
|XAUUSD
|76K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
TP or Sl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
63%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
1
0%
77
90%
98%
3.42
1.98
USD
USD
13%
1:200