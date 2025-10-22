SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / G Space
Thanyapat Benjaphongwathana

G Space

Thanyapat Benjaphongwathana
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
35 (48.61%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (51.39%)
En iyi işlem:
172.90 USD
En kötü işlem:
-80.05 USD
Brüt kâr:
902.77 USD (21 837 pips)
Brüt zarar:
-687.89 USD (241 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (33.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
4.12%
Maks. mevduat yükü:
22.81%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
21 (29.17%)
Satış işlemleri:
51 (70.83%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
25.79 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-211.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.05 USD (6)
Aylık büyüme:
107.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.73 USD
Maksimum:
334.22 USD (44.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.62% (334.22 USD)
Varlığa göre:
15.58% (97.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 62
BTCUSD 5
OILMn-DEC25 3
EURUSD 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 269
BTCUSD -37
OILMn-DEC25 -19
EURUSD -2
USDJPY 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 7.8K
BTCUSD -227K
OILMn-DEC25 -69
EURUSD -31
USDJPY 103
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.90 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 10
Exness-Real4
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 11
Axi-US06-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
Pepperstone-Edge12
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
NaxwareSystems-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
CMCMarkets1-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 9
LiteForex-ECN.com
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 2
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
XMGlobal-Real 2
0.00 × 6
ICMarkets-Live20
0.00 × 40
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.03 10:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.22 17:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
G Space
Ayda 50 USD
-33%
0
0
USD
415
USD
3
0%
72
48%
4%
1.31
2.98
USD
45%
1:500
