Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
35 (48.61%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (51.39%)
En iyi işlem:
172.90 USD
En kötü işlem:
-80.05 USD
Brüt kâr:
902.77 USD (21 837 pips)
Brüt zarar:
-687.89 USD (241 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (33.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
4.12%
Maks. mevduat yükü:
22.81%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
21 (29.17%)
Satış işlemleri:
51 (70.83%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.98 USD
Ortalama kâr:
25.79 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-211.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.05 USD (6)
Aylık büyüme:
107.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.73 USD
Maksimum:
334.22 USD (44.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.62% (334.22 USD)
Varlığa göre:
15.58% (97.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|62
|BTCUSD
|5
|OILMn-DEC25
|3
|EURUSD
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|269
|BTCUSD
|-37
|OILMn-DEC25
|-19
|EURUSD
|-2
|USDJPY
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|7.8K
|BTCUSD
|-227K
|OILMn-DEC25
|-69
|EURUSD
|-31
|USDJPY
|103
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +172.90 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 10
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
NaxwareSystems-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 40
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
İnceleme yok
Ayda 50 USD
-33%
0
0
USD
USD
415
USD
USD
3
0%
72
48%
4%
1.31
2.98
USD
USD
45%
1:500