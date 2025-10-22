- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (42.11%)
En iyi işlem:
22.23 USD
En kötü işlem:
-15.22 USD
Brüt kâr:
56.78 USD (3 128 pips)
Brüt zarar:
-41.26 USD (2 043 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (23.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.21 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
17.59%
Maks. mevduat yükü:
100.24%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
14 (73.68%)
Satış işlemleri:
5 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
5.16 USD
Ortalama zarar:
-5.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.08 USD (3)
Aylık büyüme:
2.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.23 USD
Maksimum:
26.13 USD (3.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.38% (24.72 USD)
Varlığa göre:
5.12% (36.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.23 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
723
USD
USD
1
0%
19
57%
18%
1.37
0.82
USD
USD
5%
1:100