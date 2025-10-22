SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Zainfx
Muhamad Zainulloh

Zainfx

Muhamad Zainulloh
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
244
Kârla kapanan işlemler:
120 (49.18%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (50.82%)
En iyi işlem:
138.41 USD
En kötü işlem:
-124.12 USD
Brüt kâr:
1 753.75 USD (131 553 pips)
Brüt zarar:
-2 000.12 USD (180 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (62.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.99 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.85%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
105 (43.03%)
Satış işlemleri:
139 (56.97%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-1.01 USD
Ortalama kâr:
14.61 USD
Ortalama zarar:
-16.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-159.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.00 USD (3)
Aylık büyüme:
166.54%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
524.28 USD
Maksimum:
552.67 USD (439.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ100.R 62
XAUUSD_MRG 57
GBPJPY_MRG 32
AUDJPY_MRG 28
USDJPY_MRG 22
EURJPY_MRG 15
CHFJPY_MRG 11
NZDUSD_MRG 11
CADJPY_MRG 3
NZDJPY_MRG 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ100.R -166
XAUUSD_MRG -18
GBPJPY_MRG -8
AUDJPY_MRG -94
USDJPY_MRG 65
EURJPY_MRG 54
CHFJPY_MRG -77
NZDUSD_MRG -30
CADJPY_MRG -32
NZDJPY_MRG 61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ100.R -50K
XAUUSD_MRG 2.5K
GBPJPY_MRG 1.4K
AUDJPY_MRG 113
USDJPY_MRG 515
EURJPY_MRG -683
CHFJPY_MRG -3.3K
NZDUSD_MRG -1.5K
CADJPY_MRG -1.4K
NZDJPY_MRG 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.41 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +62.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Update signal from forex market
