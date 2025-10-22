SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A4 Trade
I Putu Gede Artha Negara

A4 Trade

I Putu Gede Artha Negara
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.13 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.13 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saniye
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.13 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -2
1 2
1 2
1 2
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 11
0.00 × 4
2025.10.22 17:02
Share of trading days is too low
2025.10.22 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 17:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 15:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
