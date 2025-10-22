SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Swag99
Teerathad Booranawisedkul

EA Swag99

Teerathad Booranawisedkul
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.36 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
18.81 USD (9 399 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (18.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.81 USD (3)
Sharpe oranı:
2.75
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
6.13%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
32 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.27 USD
Ortalama kâr:
6.27 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.12% (0.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 3
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.36 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +18.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.22 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
