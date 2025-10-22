- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
71.20 USD
En kötü işlem:
-116.84 USD
Brüt kâr:
202.13 USD (9 145 pips)
Brüt zarar:
-192.30 USD (7 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (91.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
78.06%
Maks. mevduat yükü:
2.80%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
40.43 USD
Ortalama zarar:
-48.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-157.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-157.49 USD (3)
Aylık büyüme:
3.35%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.29 USD
Maksimum:
158.18 USD (42.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.60% (158.03 USD)
Varlığa göre:
33.31% (109.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.20 USD
En kötü işlem: -117 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +91.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -157.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
QuantumPivot is an automated signal system based on AI algorithms that adapts TradingCentral's analysis methodology. Its strategy focuses on price movements against Pivot Levels, supported by technical indicators such as the 20/50 Moving Average, Bollinger Bands, and RSI Divergence.
QuantumPivot is designed to detect reversal zones and momentum continuation using a quantum predictive approach—transforming volatility data into highly accurate trading opportunities.
⚙️ Main Strategy
Pivot Framework Recognition
The system reads price structure against key support and resistance levels (S1, S2, R1, R2).
➤ Buy bias occurs when price breaks through the lower pivot line and the RSI reverses upward.
➤ Sell bias is activated when price fails to break through the upper pivot zone and the RSI declines.
Confluence Detection
The combination of the 20-day moving average (MA), 50-day moving average (MA), and Bollinger Bands is used to validate trend direction:
MA Cross + Breakout Band → Initial confirmation of a reversal.
Re-entry signal when price retests the pivot with RSI > 50.
RSI Quantum Divergence
AI detects micro-divergences to predict momentum reversals before they appear on a manual chart.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
1
11%
9
55%
78%
1.05
1.09
USD
USD
43%
1:500