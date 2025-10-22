SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ETH SWING
Van Long Hoang

ETH SWING

Van Long Hoang
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
16 (35.55%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (64.44%)
En iyi işlem:
18.57 USD
En kötü işlem:
-11.72 USD
Brüt kâr:
129.65 USD (129 628 pips)
Brüt zarar:
-165.39 USD (165 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (42.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.56 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
5.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
25 (55.56%)
Satış işlemleri:
20 (44.44%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.79 USD
Ortalama kâr:
8.10 USD
Ortalama zarar:
-5.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-37.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.80 USD (7)
Aylık büyüme:
-42.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.74 USD
Maksimum:
62.83 USD (49.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.74% (62.83 USD)
Varlığa göre:
10.48% (3.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm -36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm -36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.57 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ETH SWING FOLLOW TREND MONTH
İnceleme yok
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
A large drawdown may occur on the account again
