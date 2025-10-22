SinyallerBölümler
Vasiliy Strukov

Aurum Trader Signal

Vasiliy Strukov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 133%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
44 (91.66%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (8.33%)
En iyi işlem:
13.16 USD
En kötü işlem:
-3.14 USD
Brüt kâr:
280.29 USD (5 709 pips)
Brüt zarar:
-14.53 USD (143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (105.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.80 USD (15)
Sharpe oranı:
1.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
31 saniye
Düzelme faktörü:
69.21
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
48 (100.00%)
Kâr faktörü:
19.29
Beklenen getiri:
5.54 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-3.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.14 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.56 USD
Maksimum:
3.84 USD (1.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (3.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.16 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +105.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.14 USD

İnceleme yok
2025.10.22 15:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
