- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
25.60 USD
En kötü işlem:
-67.14 USD
Brüt kâr:
33.66 USD (940 pips)
Brüt zarar:
-138.49 USD (7 355 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.44
Alım-satım etkinliği:
84.70%
Maks. mevduat yükü:
42.80%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.24
Beklenen getiri:
-11.65 USD
Ortalama kâr:
8.42 USD
Ortalama zarar:
-27.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-67.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.15 USD (2)
Aylık büyüme:
-20.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.17 USD
Maksimum:
120.69 USD (23.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.83% (120.69 USD)
Varlığa göre:
10.25% (51.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-114
|USDJPY
|26
|GBPJPY
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|USDJPY
|504
|GBPJPY
|-295
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.60 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
Breakout Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
595
USD
USD
1
0%
9
44%
85%
0.24
-11.65
USD
USD
24%
1:200