İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
76 (33.04%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (66.96%)
En iyi işlem:
280.20 USD
En kötü işlem:
-37.28 USD
Brüt kâr:
1 490.99 USD (33 157 pips)
Brüt zarar:
-1 244.83 USD (38 538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
10.85%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
230
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
122 (53.04%)
Satış işlemleri:
108 (46.96%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
19.62 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-117.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-165.49 USD (8)
Aylık büyüme:
12.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
226.21 USD
Maksimum:
233.88 USD (11.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.65% (233.88 USD)
Varlığa göre:
0.74% (15.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|230
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
